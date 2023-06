112-nieuws: scooter Breda afgebrand • man bedreigt supermarktpersoneel

04.51

Een auto is afgelopen nacht over de kop geslagen in de Karel de Grotelaan in Eindhoven. De bestuurder verloor de macht over het stuur en raakte twee lantaarnpalen. Een lantaarnpaal werd volledig uit de grond gereden, de tweede is zwaar beschadigd. De auto schoot vervolgens nog een aantal meters door en kwam ondersteboven tot stilstand. De bestuurder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er drank in het spel was.