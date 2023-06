Deze roze sprinkhaan moet vrezen voor zijn leven

Deze roze sprinkhaan zat ineens op de voordeur van Tom uit Sint-Michielsgestel, zo laat hij ons weten. Een bijzondere verschijning want zo'n kleurrijk exemplaar kom je niet vaak tegen. Boswachter Frans Kapteijns noemde het eerder al een 'heel speciale soort'.

“Deze sprinkhaan is te zien bij veel planten en op plekken waar het vlak is. Je ziet deze roze sprinkhaan vooral aan het einde van de lente en in de zomer", legde Frans Kapteijns uit aan Omroep Brabant.

Teveel rode planten

In principe zijn de roze exemplaren vaak 'gewone' sprinkhanen. Maar ze zijn roze geworden door een huidafwijking, te vergelijken met het albinisme bij mensen.

Het groene pigment ontbreekt of er wordt zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen is. Maar het komt soms ook doordat ze te veel rode planten hebben gegeten.

Schutkleur

De felroze kleur is niet bepaald een goede schutkleur. Dat verklaart volgens deskundigen ook waarom deze sprinkhanen vaak niet zo lang overleven en ze een zeldzaamheid zijn.