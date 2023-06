Bosbrand op militair oefenterrein, brandweerwagen rijdt zich weer vast

Op een militair oefenterrein in Budel heeft zondag opnieuw een bosbrand gewoed. Brandweerkorpsen uit Brabant en Limburg kwamen ter plaatse. Een van de brandweerwagens liep vast in het mulle zand. Brandweermannen hebben met spades zand weggehaald waardoor de wagen weer kon rijden.

"Het gebied waar de brand woedt bleek ook vandaag lastig te bereiken", laat een woordvoerder van Brandweer Brabant-Zuidoost weten.

Het gaat om een bosgebied aan de Weerter- en Budelerbergen. Het ligt op de grens van Brabant en Limburg, daarom kwam de brandweer uit beide provincies in actie.

Brandweer staat op scherp

De brand was zondag snel onder controle. Ze verwachten nog wel even bezig te zijn met nablussen. Ook zaterdag brak er in dit natuurgebied brand uit, over een gebied van 30 bij 30 meter. Ook toen reden brandweerwagens vast en moest een loonwerker met een shovel de wagens weer op weg helpen.

De woordvoerder geeft aan dat ze dit weekend extra behoedzaam zijn op brand in natuurgebieden: "We staan deze dagen op scherp, want door het warme weer en de harde wind lopen we meer kans op natuurbranden."

Vaker natuurbranden

De verwachting is dat we steeds meer te maken krijgen met natuurbranden die moeilijk te temmen zijn. Dat hebben deskundigen van onder meer het KNMI begin van het jaar aangegeven. Dat komt doordat het klimaat opwarmt en het steeds droger wordt.

Ook in een natuurgebied zo'n tien kilometer over de Brabantse grens brak een grote brand uit in Nationaal Park De Maasduinen in Limburg. Daar ging zo'n vier hectare in vlammen op, de brand is onder controle maar nablussen gaat nog uren duren.