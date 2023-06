112-nieuws: tractor belandt in de sloot • grote schade na brand in caravan

13.34

Een 47-jarige man is gisteren opgepakt na een inbraak in een huis in Bosschenhoofd. 's Ochtends vroeg meldde de bewoner dat er bij hem was ingebroken. Agenten deden onderzoek en konden via een zogenoemde AirTag achterhalen waar de gestolen goederen waren. Een AirTag is een soort gps-tracker. De spullen werden in Zaltbommel in de auto van de verdachte gevonden. De politie onderzoekt of de man ook de inbraak heeft gepleegd.