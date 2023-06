Brand in caravan en huis beschadigd: 'Dacht dat er nog iemand binnen was'

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Caravanbrand slaat over naar huis

Op de oprit van een huis aan de Burchtstraat in Herpen is maandagmiddag een caravan in brand gevlogen. Het huis en de naastgelegen garage hebben veel schade opgelopen, doordat het vuur oversloeg. "Ik was wel in paniek. Ik dacht dat er nog iemand binnen was", vertelt buurvrouw Annie.

De brand brak rond twee uur uit in de caravan. Buurvrouw Annie zag veel rook uit het voertuig komen en belde de brandweer. "Ik was toevallig thuis aan het werken en ging met de hond naar buiten, toen ik het zag. Uit de caravan kwam veel rook. Op een gegeven moment hoorde ik iets knallen en toen sloegen de vlammen zo hoog eruit, dat die tegen het dak van het aangelegen huis kwamen", weet ze. "Toen sloeg het vuur naar binnen toe en hoorde ik weer iets knallen, een gasfles ofzo." De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Volgens buurtbewoners stond de caravan er sinds zondag, toen de eigenaar terugkwam van vakantie. "Ik raakte wel in paniek toen ik de brand zag. Misschien lag de buurman binnen te slapen of was hij nog in de caravan, dacht ik." Annie probeerde haar buurman nog te roepen, maar hoorde niemand. "Op een gegeven moment kwam hij aanfietsen, toen zakte mijn angst wel. Hij was boodschappen doen."

"Ik hoorde drie of vier knallen."

Volgens Annie gaat het wel goed met de bewoner. "De schrik moet misschien nog komen, misschien als hij de schade ziet. Ik denk dat de schade wel groot is. Het is naar de garage en de achterkant van het huis overgeslagen. Dat was wel heftig om te zien." Ook buurvrouw Mien was thuis toen de brand bij haar buurman uitbrak. "Ik zat binnen en hoorde plotseling een harde knal. Toen ik de deur opendeed en naar buiten keek, zag ik een grote vuurbal", herinnert ze zich. "Het vuur werd steeds meer en meer. Ik hoorde ook zo'n drie of vier knallen, een ontplofte gasfles denk ik."

"Het was wel heel erg schrikken."