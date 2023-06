Enorme ravage nadat man winkel binnenrijdt: 'Dacht eerst aan een ramkraak'

Een beschonken automobilist is zondagnacht de Actionwinkel aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven binnengereden. De politie werd gewaarschuwd door het inbraakalarm. Agenten waren snel aanwezig, net als de brandweer en een ambulance.

De crash gebeurde rond kwart over een 's nachts. De bestuurder van de auto raakte daarbij gewond. Hij bloedde volgens ooggetuigen flink. In de ambulance werd een eerste blaastest afgenomen. Daaruit bleek dat de automobilist waarschijnlijk onder invloed achter het stuur zat. De man is aangehouden.

Buurtbewoner Antoin Brouwers was op het moment van de crash nog wakker. "Ik zat achter de computer te internetten en wat te chatten met mensen. Toen hoorde ik dat harde remgeluid en een enorme knal. Ik ben meteen naar beneden gegaan. Ik dacht: dit is foute boel. En dat was het."