Grote zorgen in de Peel over 'maximaal aantal koeien per hectare weiland'

Melkveehouders in de Peel maken zich grote zorgen over de plannen van minister Piet Adema van Landbouw om het aantal koeien terug te dringen. De zogenoemde graslandnorm. Adema wil in het landbouwakkoord een maximaal aantal koeien per hectare. Gedacht wordt aan 2,3. "De doodsteek voor de melkveehouderij in De Peel", stelt Mario Berkers van ZLTO. Daarom houdt de belangenorganisatie deze donderdag een bijeenkomst in Deurne.

De graslandnorm geeft het kabinet grip op het aantal koeien en hun stikstofuitstoot. Maar als die norm niet van tafel gaat, is de kans klein dat er een landbouwakkoord komt. De (Z)LTO is er niet happig op om dan te tekenen. Maar zónder landbouwakkoord kan de graslandnorm alsnog worden ingevoerd, is de zorg. "Dat kan het kabinet gewoon doen", zegt melkveehoudster Yvon Manders-Lenssen (35). Met haar gezin bestiert ze een melkveebedrijf in Deurne. 130 melkkoeien en vleesvarkens hebben ze. Dat komt neer op ruim 3,5 koe per hectare. De graslandnorm - dus minder koeien per hectare - heeft voor het bedrijf enorme gevolgen.

"De grond is hartstikke duur en moeilijk te krijgen."

Een oplossing zou zijn: meer grond kopen om de huidige hoeveelheid koeien op kwijt te kunnen. "Maar de grond is hartstikke duur en moeilijk te krijgen", zegt Yvon. Daarnaast heeft ze nou eenmaal ook andere grond dan grasland nodig. We kunnen met alleen grasland onze koeien niet optimaal voeren." Het alternatief, een groot deel van de koeien wegdoen, is funest voor het inkomen voor Yvon en haar gezin. Het is volgens haar dan niet meer rendabel. Hierin staat Yvon niet alleen. De Peel is namelijk het gebied met de hoogste melkveedichtheid van onze provincie. De zorgen zijn hier dan ook groot. Al benadrukt Yvon dat de totale melkvee-intensiteit in het gebied de afgelopen jaren al is afgenomen door het grote aantal stoppende bedrijven. "Er zijn dus al veel minder dieren."

"Een lening betaal je moeilijk af met minder dieren."

De graslandnorm legt bovendien extra druk op melkveeboeren, omdat de provincie wil dat veehouders investeren in een emissie-arme stalvloer. Hiermee zou de stikstofuitstoot fors omlaag gaan. Maar eerst investeren in een vloer om vervolgens ook nog eens dieren te moeten wegdoen, is financieel bijna onmogelijk. "Een lening betaal je moeilijk af met minder dieren", zegt Yvon. Voldoen aan de eis van de provincie, geeft volgens haar dan ook geen garantie op een succesvolle toekomst. Zelf heeft Yvon de emissie-arme stalvloer nog niet. En ze denkt er voorlopig ook niet aan om die aan te leggen. "De politiek doet nooit wat er wordt beloofd. Daar blijven we tegenaan lopen." De graslandnorm lost volgens Yvon niets op. "Het is een politieke keuze voor versneld minder vee."

"Liever geen akkoord dan een slecht akkoord."