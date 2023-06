Robbie Hageman heeft een dochter gekregen: 'Eva, net als het eerste meisje'

De ongeneeslijk zieke kickbokser Robbie Hageman is vader geworden van dochtertje Eva. “Het is de eerste dochter. Dit is heel erg mooi. Toch weer anders dan met een zoontje. Het voelt iets meer beschermend.” Ze werd in de nacht van zondag op maandag om 04.26 in goede gezondheid geboren. Robbie en zijn vrouw Chantal hebben al drie zoons. “Ik ben heel erg dankbaar.”

“Dit is de eerste keer dat ik tijdens de geboorte heb durven kijken. Dan zie je echt wel dat God bestaat. Dat is echt een wonder.” Met zijn dochter op de arm en een grote glimlach op het gezicht, vertelt Robbie thuis op de bank in Nuenen over zijn pasgeboren dochter. Ruim vijf uur eerder werd ze in het ziekenhuis in Eindhoven geboren. “We rijden niet naar Helmond”, zegt hij lachend.

De kickbokser is ernstig ziek. Hij heeft een tumor in zijn hoofd. Doktoren in Nederland geven hem nog maximaal vijf jaar. “Ze hebben ook gezegd dat ik niet meer zou kunnen boksen. Dat heb ik toch wel weer bewezen.” Op 20 mei vocht Hageman nog een wedstrijd om afscheid te nemen van het kickboksen.