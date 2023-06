Dennis 'The Sledgehammer' Verhoeven komt met eigen bokshandschoenen

Dennis Verhoeven (43) uit Eindhoven verdiende als bokser de bijnaam 'The Sledgehammer'. Twee jaar geleden vocht de bokser zijn laatste wedstrijd en sindsdien geeft hij les aan kinderen. Een droom die nu uitkomt, is een eigen bokshandschoenenlijn. Een deel van de opbrengst gaat naar de crowdfundingactie van kickbokser Robbie Hageman.

Zijn oude trainer gaf hem de bijnaam voor zijn harde hoekslagen. Dat blijkt ook wel uit de vele titels en bekers die hij op zijn naam heeft staan. Waaronder de WBC-wereldtitel.

Zelf omschrijft Verhoeven zich als 'een invalide die bokst tegen normale mensen'. Zijn laatste partij was voor stichting KiKa, tegen kinderkanker. Zelf kreeg hij tot twee keer toe te maken met teelbalkanker. Al stopte hij niet per se daarom met boksen: "Kijk, ik werd 42. Op een gegeven moment is het klaar, hè."

Veelbelovend talent

Alleen ging de liefde voor boksen nooit weg. Dus haalde Verhoeven zijn certificaat om boksles te mogen geven. Hij traint nu kinderen. Het eerste veelbelovende talent heeft hij al gespot: Charlotte Boomkens. De 7-jarige traint elke vrijdag en is volgens hem iemand om in de gaten te houden. Ze heeft zelfs al een eigen sponsor. Verder geeft hij clinics in de rest van het land.

Op een dag kwam hij in contact met Atila Mert. Die doet vaker sponsoring en heeft een bokszaak aan de Bruggelaan in Eindhoven. "Hij wilde handschoenen uitbrengen met mijn logo erop. Dat vond ik prima." De bokshandschoenen zijn makkelijk herkenbaar aan de twee handschoenen en sloophamers op de bovenkant. Het logo is getekend door de vader van zijn 'talentje'.

Robbie Hageman

Tot Verhoevens vreugde wilde Mert alle kosten op zich nemen. Per verkocht paar bokshandschoenen gaat ook nog eens twintig euro naar het goede doel, waaronder de crowdfunding van Robbie Hageman. De kickbokser uit Nuenen is ongeneeslijk ziek, maar heeft zijn hoop gevestigd op een specialist in Amerika.

De trainingen die Verhoeven geeft zijn voorlopig nog buiten, want een sportlocatie heeft hij niet. Lachend: "Maar wie weet worden deze handschoenen een groot succes."