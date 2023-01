Leven kickbokser Robbie Hageman met tientallen jaren te verlengen in de VS

Het leven van de doodzieke kickbokser Robbie Hageman uit Nuenen is met meerdere behandelingen in de Verenigde Staten met 30 tot 35 jaar te verlengen. Dat hebben de artsen hem daar verteld. Hageman landde donderdag na het gesprek met de specialisten in Amerika weer op Nederlandse bodem. "Ik heb een positief gevoel." Toch weet hij nog niet of hij het gaat doen.

De kickbokser uit Nuenen is in Nederland al twee keer geopereerd aan zijn hersentumor. Genezing is volgens de artsen niet meer mogelijk. Met zijn behandeling in Nederland heeft hij nog maar vijf jaar te leven. Hageman besloot verder te kijken en kwam uit in Amerika. Omdat de behandeling niet vergoed wordt door de ziektekostenverzekering, werd een inzamelingsactie opgezet. Er is bijna een half miljoen euro nodig. Inmiddels staat de teller op ruim een ton.

"Het is een eerlijke dokter."

Ondanks dat het volledige bedrag nog niet binnen is, vloog Hageman toch vast naar Houston voor een eerste gesprek met specialisten. "Ik heb er een positief gevoel over. Het is een eerlijke dokter", blikt hij terug op het gesprek. Toch heeft Hageman nog geen 'ja' gezegd. "Het is een heel goede optie, maar ik wil eerst het gesprek met andere artsen afwachten." De zieke kickbokser gaat binnenkort ook nog praten met artsen in Londen.

"De tumor is nu stabiel."