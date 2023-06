Waarschuwing voor hondengif in populair wandelgebied

Natuurmonumenten waarschuwt voor hondengif bij Landgoed Visdonk in Roosendaal. De natuurorganisatie heeft een ‘alarmerend bericht’ gekregen dat er honden zouden zijn overleden. Uit voorzorg zijn er daarom waarschuwingsborden geplaatst bij de ingang van het landgoed. Baasjes van wie hun hond mogelijk gif gegeten of gedronken worden opgeroepen om zich te melden.

Veel hondenbezitters nemen maandag uitgebreid de tijd om het bord te lezen. “Ik schrik hier wel van want ik loop hier vrijwel dagelijks. Als het klopt, is het wel een zieke geest die hier verantwoordelijk voor is. Goed dat er gewaarschuwd wordt want anders had ik het niet geweten”, aldus een inwoonster uit stad die met haar twee labradors aan een wandeling begint.

Vorige week kreeg de natuurorganisatie een ‘serieuze tip’ over tenminste een hond van zeven jaar die na het eten van gif in het landgoed is bezweken. “We zouden graag in contact komen met deze hondenbezitter. We kunnen namelijk ook niet uitsluiten dat het dier bijvoorbeeld een stukje paardendrol heeft gegeten waar een ontwormingsmiddel in zat.”