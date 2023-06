Zwaargewonden na straatrace: twee mannen worden vervolgd

Twee mannen uit Groesbeek worden door het Openbaar Ministerie vervolgd, omdat ze vorig jaar in januari meededen aan een illegale straatrace in Beugen. Die eindigde in een botsing met een andere auto. Hierbij raakten twee mensen zwaargewond, onder wie een zwangere vrouw. De mannen worden verdacht van het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Wanneer ze voor de rechter verschijnen, is nog niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde op maandagavond 26 januari 2022 op de Romeinenstraat. Die weg ligt op een bedrijventerrein. In een video van het ongeluk op Dumpert is te zien hoe groot de klap was. De bestuurster van de auto die niks met de race te maken had, was op dat moment zwanger. Ze liep een gebroken dijbeen op en moest uit de auto worden bevrijd. Ook een van de verdachten raakte gewond. Volgens De Gelderlander had hij een gebroken knie en een zware hersenschudding. LEES MEER: Ernstig ongeluk in Beugen gevolg van straatrace, beelden van crash online