Ernstig ongeluk in Beugen gevolg van straatrace, beelden van crash online

Het ongeluk op de Laan de Wijze in Beugen waarbij maandagavond twee zwaargewonden zijn gevallen is het gevolg van een straatrace. Op de videosite Dumpert is een filmpje te zien waarop twee auto's tegen elkaar racen.

De wedstrijd op het industrieterrein eindigde in een botsing met een derde auto die op de Romeinenstraat reed. In de video is goed te zien dat het om een flinke klap ging.

Een mannelijke inzittende is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Een gewonde zwangere vrouw moest uit een auto worden bevrijd. Het is onduidelijk hoe het nu met de gewonden gaat.

De politie is op de hoogte dat het zou gaan om een straatrace en dat er filmpjes rondgaan over het ongeluk. Een woordvoerder laat woensdagavond weten dat dit wordt meegenomen in het onderzoek.