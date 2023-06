180 ouderen zitten uren vast in een sluis op hun Zonnebloemboot

Zo’n 180 ouderen die met de Zonnebloem op pad waren, hebben uren vastgelegen in de sluis bij Andel. Een van de sluisdeuren ging niet meer open en dicht, doordat er stukken hout tegen de deur lagen. De sluis werkte daardoor niet meer. De reizigers hebben tijdens het wachten een broodje kroket gekregen van rondvaartbedrijf de Zilvermeeuw.

De ouderen waren maandagmorgen vanuit Drimmelen vertrokken voor een tripje op partyschip Z9 van het bedrijf Zilvermeeuw. Rond een uur kwam de boot vast te liggen in de sluis. De reizigers moesten sindsdien op de boot wachten. "Ze konden de boot niet af", laat directeur Adriaan Schuller van de Zilvermeeuw weten. "Zodra we weer kunnen varen, gaan we niet meer naar Drimmelen, maar naar een andere plek waar we afmeren. Dan kunnen de mensen eerder van de boot af en met de bus naar huis worden gebracht."

Omdat er geen eten aan boord van de boot was, heeft de Zilvermeeuw tijdens het lange wachten wat eten laten bezorgen. "Het weer zit gelukkig mee en we hebben ze een lekker broodje kroket gebracht", zegt Schuller. Een duikbedrijf heeft de oorzaak van de storing onderzocht en de stukken hout voor de deur weggehaald. Iets voor vijf uur kon de boot weer gaan varen.

Een prima dag

Volgens reizigers was er geen paniek aan boord toen de boot vast kwam te liggen. “Hier zitten allemaal mensen op leeftijd, die zijn niet zo paniekerig”, lacht een vrouw.

De reizigers zeggen ook dat ze goed verzorgd zijn tijdens het lange wachten. “We hebben lekker in de zon gezeten. De sfeer is goed, we hebben een prima dag zo hoor”, zegt een andere vrouw. “De Zonnebloem zorgt ook goed voor ons. Er zit hier een mevrouw in een rolstoel die zuurstof nodig heeft. Ze had nog genoeg zuurstof tot kwart over zes, maar er is al nieuwe besteld. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk als je met de Zonnebloem weg bent."

Vaker stenen voor deur

Volgens Rijkswaterstaat komt het vaker voor dat stenen of stukken hout een sluisdeur blokkeren. Dat komt doordat stenen of hout mee kan worden gesleurd in de stroming, als grote schepen langsvaren. Dat soort dingen zijn helaas niet te voorkomen, volgens de woordvoerder.

Biesbosch

Het is niet de eerste keer dat een reisje van de Zonnebloem tijdelijk stil komt te liggen. Bijna een jaar geleden moesten 225 opvarenden in de Biesbosch worden geëvacueerd nadat er een kleine brand was uitgebroken op het schip. Dat verliep zonder problemen.

