Nieuwbouwflat vreest zomer: 'Binnen wordt het warmer dan 40 graden'

Temperaturen van boven de veertig graden in de woonkamer: bewoners van de nieuwbouwflat in de oude V&D in Bergen op Zoom zijn vorige zomer nog niet vergeten. Het appartementencomplex warmt volgens hen te snel op. En dus kijken ze deze week gespannen naar de oplopende temperaturen. "Het is binnen nu al warmer dan buiten", zegt bewoner Erik Sommeling.

"De thermostaat sloeg letterlijk op tilt", herinnert Sommeling zich over vorige zomer. "Het werd binnen al snel boven de veertig graden. Het was niet uit te houden." De 67-jarige pensionado heeft zijn nieuwe zonneschermen maandagmiddag al de hele dag dicht. "Toch is het nu 24 graden binnen en buiten koeler." "De woningen zijn gebouwd om hitte vast te houden", denkt Sommeling. "De flat heeft grote ramen. Goed doorluchten kan niet, want je hebt geen twee ramen tegenover elkaar. De warmte gaat er niet uit." Hij kocht het appartement aan de Stationsstraat in het centrum een jaar geleden, kort na de oplevering. "De ellende begon meteen. Te goed geïsoleerd?", vraagt hij zich af.

"Wat ik ook doe, het blijft hier gewoon warm."

Ook de 68-jarige Nelly Bosman heeft voorzorgsmaatregelen genomen. "Ik heb schermen laten ophangen en ik zet 's ochtends alles open. Maar wat ik ook doe, het blijft hier warm." Sommeling vult aan: "Het is lastig om hier mee te leven, maar je hebt niet veel keus." De Vereniging van Eigenaren (VvE) denkt dat het zo heet wordt door de grote ramen. En dan speelt er nog iets: misschien moet de installatie voor de warmteterugwinning worden aangepast. En dat is een duur grapje. Wie dat gaat betalen, is nog onduidelijk. De rechtsbijstandverzekering van de VvE is al ingeschakeld voor advies. "Als het iedere keer zo heet wordt, is misschien in de ontwerpfase iets misgegaan", zegt voorzitter Arn van der Vorst. De VvE zegt nog altijd gesprekken te voeren met projectontwikkelaar BVR Groep in Roosendaal. "Ik weet dat er vorig jaar klachten waren", zegt Ted Dane van BVR Groep daarover. Verder zegt hij geen informatie over de appartementen of een eventuele oplossing te hebben.

"Het is gewoon een ramp."

Dat er geen zicht is op een oplossing, is voor de bewoners een bittere pil. "Ik ben hier maanden mee bezig geweest", zegt de 81-jarige bewoner Ton Thijssen. Hij heeft zelfs lijsten bijgehouden met temperatuurmetingen. "Toch is er nog steeds geen oplossing. Het is gewoon een ramp."