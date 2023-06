Deze man wordt nog gezocht voor een schietpartij in Oisterwijk

De politie is nog op zoek naar een verdachte die in verband met een schietpartij in een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk. Dat gebeurde op vrijdag 28 april. Er werd die avond een man gevonden die was neergeschoten. Hij is aangehouden en ondertussen zijn er nog twee verdachten opgepakt. Maar deze vierde man wordt nog gezocht. Het tv-opsporingsprogramma Bureau Brabant toont beelden van deze verdachte.

Bij de politie kwam op zaterdag 28 april rond kwart over negen de melding van de schietpartij binnen. In een van de bedrijfspanden aan de Nijverheidsweg werd de gewonde man gevonden. Na zijn behandeling in het ziekenhuis is de man aangehouden. Hij is een van de verdachten in het onderzoek.

Na de schietpartij zou er ook een auto zijn weggereden. Die auto is door de politie op de A50 aan de kant gezet. Dat gebeurde in de omgeving van Hoenderloo (Gelderland). In de auto zaten twee mannen. Die zijn aangehouden, een van de opgepakte mannen zit nog vast. De politie deed al uitvoerig onderzoek en huiszoekingen bij de aangehouden verdachten.

Tijdens het onderzoek kwam nog een andere man in beeld. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Een uur voor de schietpartij is deze man gezien op het station van Tilburg. Hij wachtte daar op de trein naar Oisterwijk. Welke rol hij precies heeft gespeeld, wordt nog onderzocht.