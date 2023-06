112-nieuws: brand bestelbus Best • vrachtwagens van vluchtstrook gestuurd

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

06.52 Bestelbus uitgebrand in Best Op de Ringweg in Best brandde vanochtend een bestelbus uit. De bestuurder moest de bus op het midden van de rijbaan stilzetten omdat het vuur razendsnel om zich heen greep. De brandweer bluste de bus. Tijdens het blussen was de Ringweg tussen de snelweg A2 en de Biezentrekker afgesloten. Andere auto’s konden keren, maar vrachtwagenchauffeurs moesten wachten tot de weg weer kon worden vrijgegeven. Vrijgekomen diesel werd door de brandweer ingedamd zodat die niet in het riool zou terechtkomen. De bestuurder moest de bestelbus op het midden van de rijbaan stilzetten omdat het vuur razendsnel om zich heen greep (foto: Sander van Gils/SQ Vision). De brandweer bluste de bestelbus in Best (foto: Sander van Gils/SQ Vision). Van de bestelbus in Best bleef slechts een wrak over (foto: Sander van Gils/SQ Vision).