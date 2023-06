Maarten van der Weijden staat voor nieuwe uitdaging: de Elfstedentriatlon

Na zijn succesvolle Elfstedenzwemtocht van vier jaar geleden heeft oud-olympisch kampioen Maarten van der Weijden een nieuwe uitdaging: de Elfstedentriatlon. Hij gaat over twee weken proberen de route door Friesland niet alleen te zwemmen, maar ook te fietsen en te wandelen.

Van der Weijden weet hoe het is om de Elfstedentocht te zwemmen. Maar om die ook fietsend en wandelend af te leggen: dat is een ander verhaal. Tijdens trainingen kon hij die afstanden aan. Maar de grote vraag is of hem dit ook vlak achter elkaar lukt. "Ik heb hier drie jaar voor getraind, dus volgens mij kan ik het aan", zegt hij bij Omrop Fryslân.

Een paar maanden geleden had de ex-topzwemmer, die in Vught woont, nog last van een maagbloeding. Die was 'best heftig' en hakte er flink in. Een week lag hij in het ziekenhuis, maar inmiddels is hij weer topfit. "Ik ben er zeker klaar voor."