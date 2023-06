Thijs heeft een draaiorgel op zonne-energie: 'Volgens mij ben ik de eerste'

Thijs Haenen uit Geldrop heeft een bijzonder draaiorgel dat werkt op zonne-energie. Afgelopen weekend speelde hij er voor het eerst mee in de binnenstad van Eindhoven. Volgens hem is hij de eerste orgelman in Nederland die op deze manier zonne-energie gebruikt.

"Het verhaal gaat dat de gemeente Eindhoven vanaf 2025 alles emissievrij wil hebben in de binnenstad. Dan kan ik moeilijk met een strak gezicht met mijn benzine-aggregaatje daartussen gaan staan, ook al verbruikt dat bijna niets. Ik was al een jaar bezig om daar iets op te verzinnen."

Maar dat is niet de enige reden. "Ik vind het ook gewoon leuk om hiermee bezig te zijn. Ik werk in de techniek en heb aan de TU Eindhoven gestudeerd. Ik vind het mooi om met de nieuwste technieken bezig te zijn. Ik was al heel lang alles uit aan het puzzelen en vorige maand vielen de puzzelstukjes ineens op zijn plek."

Even vreesde hij dat iemand anders hem voor was. "Een collega-orgelman in Groningen zei dat hij al zonnepanelen op zijn orgel had staan. Maar dat bleek een 1 aprilgrap te zijn. Toen dacht ik wel: zo gelooft niemand meer dat ik hier serieus mee bezig ben. Maar dat viel gelukkig mee."

"Het gaat om een kant-en-klaar opvouwbaar zonnepaneeltje", legt hij uit. "Dat kun je gewoon in de winkel kopen. Als ik met mijn orgel de stad in ga, zet ik ze er bovenop. Daarnaast heb ik een accupakketje dat ik op de wagen zet. Ook draagbaar."