Brieven stromen binnen bij school die 50 nieuwe medewerkers zoekt

Het Stedelijk College Eindhoven kan opgelucht ademhalen. De school staat voor de bijna onmogelijke taak om in korte tijd vijftig medewerkers te vinden. Zondag vertelde de directeur nog dat het ‘een zware dobber gaat worden’, maar de brieven stromen binnen. Inmiddels zijn er al 103 sollicitanten die woensdag en donderdag op gesprek mogen komen.

De medewerkers zijn nodig om ‘anderstaligen’ van twaalf tot en met zestien jaar de Nederlandse taal en cultuur te leren. De school kan de toestroom van kinderen uit het buitenland niet meer aan en spreekt over een explosie. Ze melden zich aan voor het Global College, een onderdeel van het Stedelijk College Eindhoven.

“Veel mensen die solliciteren hebben een onderwijskundige, facilitaire of administratieve achtergrond. Die kunnen lesgeven, roosters maken, de telefoon aannemen of conciërge zijn,” zegt Daniëlle van Drongelen van het Stedelijk College.

De scholieren hebben verschillende achtergronden. Het gaat vooral om jonge vluchtelingen en kinderen van arbeidsmigranten en expats. Al tientallen jaren begint het schooljaar met 180 kinderen uit het buitenland. In september zijn het er 600. Eind van het jaar is de verwachting dat 800 kinderen les moeten krijgen.

Maar gelukkig hebben er dus veel mensen gereageerd. ”We lezen in de brieven een grote passie voor onderwijs, maar vooral ook voor het maatschappelijk probleem waar we in Eindhoven mee te maken hebben. Dat wil je: dat je dit met elkaar gaat dragen. Uit allerlei hoeken solliciteren ze, maar je ziet bij heel veel mensen die passie voor de leerlingen en dat ze echt willen helpen.”

Volgende week komen de sollicitanten die op een tweede gesprek mogen komen. De verwachtingen zijn hooggespannen. “We verwachten dat het gaat lukken!”