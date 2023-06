Oscar wint 66.666 euro maar gooit mailtje weg: 'Ik dacht dat het spam was'

Oscar Eltink had een mail gekregen, waarin stond dat hij een fors bedrag gewonnen had in de Postcode Loterij. Hij had die maar weggegooid. "Ik dacht dat het spam was", lacht hij. Toch kreeg hij net als veel andere bewoners van de Nieuwe Erven in Liempde een cheque van 66.666 euro. Twaalf deelnemers aan de Postcode Loterij mogen daar één miljoen verdelen.

"Ik ga geen halve dag vrij nemen voor een koffertje of een fiets. Ik heb net een nieuwe baan", zei Oscar toen de dame van de Postcode Loterij belde. "Het was toch iets meer", gaf ze aan. En dus ging hij daarna heel vrolijk naar de uitreikingsshow waar hij de cheque vrijdag kreeg. "Het was geweldig", glundert hij.



Inmiddels ligt het geld letterlijk voor zijn voordeur. "Dat zijn guldens. Die zijn voor de mieren hoor", lacht hij. Toch weet hij al wat hij met het echte prijzengeld gaat doen. "De kinderen stuurden al een berichtje of ze weer naar Disneyland Parijs mochten", lacht hij. "De nieuwe vloer gaat er ook zeker komen. Misschien een nieuwe badkamer, die staat ook al op de planning", zegt hij tussen een digitale werkvergadering door.

"Het scheelde één lettertje."

"De prijs is aan de overkant van de straat gevallen, niet aan onze kant", zegt de 64-jarige Toon van Ruremonde, met een lege kruiwagen in zijn hand. Hij is aan het werk in de tuin en ziet de overburen geïnterviewd worden. "Het scheelt één lettertje. Het is leuk voor hun. Ik koester geen wrok! Het is hetzelfde gevoel als ze in Amsterdam of Arnhem winnen." "We gaan vrijdag trouwen, dus het geld komt goed van pas", zegt Marit Fonken glunderend. Ze was wat melig voor de uitreiking.

"Hier kun je veel airfryers van kopen."