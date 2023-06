Ondergepoept en vernield kabouterbos: schade wordt vergoed

De schade aan het kabouterbos in Erp dat door vernielzuchtige festivalgangers was aangericht, wordt vergoed. De organisatie van festivals Harmony of Hardcore en 7th Sunday trekken portemonnee. Ook beloven de festivals beter toezicht te houden op het bos. Voor initiatiefnemers Eline Kanters en haar moeder van het kabouterbos komt dat te laat. Ze doen een stapje terug: "Nu even niet."

Dat ze zich even terugtrekken heeft een reden. Voor het tweede jaar op rij waren tijdens de festivals vernielingen aangericht aan het naastgelegen kabouterbos. Kabouters waren gestolen of vernield, het bos was 'versierd' met toiletpapier en er was volop gepoept in het bos waar regelmatig kleine kinderen spelen. "We gaan niet de rotzooi van iemand anders opruimen", zegt Eline Kanters.

De dorpsraad in Erp bekijkt de schade en zorgt van het geld van de festivals dat er nieuwe kabouters in het bos komen. De festivals beloofden ook beter toezicht. "Dat hebben de festivals eerder al gezegd. Maar dat viel ook nog eens tegen. Het is afwachten."

'Heel erg jammer'

Eline en haar moeder hebben bij de dorpsraad aangegeven een stapje terug te doen. "Ik ben in coronatijd samen met mijn moeder met het kabouterbos begonnen. Maar als er zoveel wordt gesloopt en deze viezigheid wordt uitgehaald, dan is het plezier er voor ons af. Heel erg jammer. Dit had voorkomen kunnen worden."

De dorpsraad gaat nu op zoek naar iemand die eindverantwoordelijk wordt voor het kabouterbos. "Iemand die het voortouw neemt. Mijn moeder en ik willen dit wel als vrijwilliger op de achtergrond ondersteunen en helpen als het nodig is. Maar dat willen we niet meer op de voorgrond doen. We zijn er even klaar mee. We willen die last niet meer op onze schouders dragen", zegt Eline.

