Glazenwassers na twee uur weer beneden: 'Thuis bijkomen met een biertje'

Glazenwasser Marcel zat dinsdagmiddag samen met zijn collega Dave ruim twee uur vast op dertig meter hoogte aan de gevel van een gebouw van de TU in Eindhoven. "Het was niet prettig, in zo'n klein bakje in de brandende zon en in de wind." Toen de mannen rond twee uur op de knop drukten om naar beneden te gaan, gebeurde er niets. De brandweer moest hen uiteindelijk bevrijden.

Marcel is dolblij als hij weer vaste grond onder de voeten heeft. Als glazenwasser heeft hij wel vaker vastgezeten, maar nog nooit zo lang en zo hoog. Het was lang, een paar uur samen in zo'n bakje zitten, zegt Marcel. De mannen doodden de tijd met praten, bellen en naar beneden kijken. Bang was Marcel niet, maar leuk was anders: "Ik houd niet zo van kleine ruimtes en dan wil je eruit en dat gaat dan niet. Gelukkig kregen we water van de brandweer."

"Ik ben toch wel blij dat ik weer met vaste voetjes op de grond sta."

Zijn jongere collega Dave kijkt er vooral nuchter op terug: "Ik denk dat als je ouder bent je je er drukker om maakt." Ook Dave was niet bang: "Een brandweerman is ook niet bang voor vuur. Het was wel erg warm boven, dus ik ben toch wel blij dat ik weer met vaste voetjes op de grond sta." Dave was boven veel aan het bellen met de monteurs, de technische dienst van de universiteit en met de brandweer. "Het was een heel circus beneden", zegt zijn collega Marcel. Want de glazenwassers die vastzaten, trokken veel studenten die even kwamen kijken. "Normaal betaal ik voor een attractie en nu was ik het zelf", zegt hij lachend.

"Morgen even binnenwerk. Dat is voor mij beter."

De mannen gaan morgen gewoon weer aan het werk: "Maar even niet de lucht in, maar binnenwerk. Dat is voor mij even beter nu", zegt Marcel. Maar zodra het nodig is, gaat hij toch weer gewoon de lucht in: "Wij zitten heel het jaar hier en het zal toch moeten." Collega Dave gaat eerst thuis bijkomen met een koud biertje en morgen gaat ook hij weer gewoon aan de slag.