Zonneparken vaker slachtoffer van koperdieven, waarschijnlijk bende actief

Bij zonnepark De Vlaas in Deurne werd eind mei honderd kilometer aan koperkabel gestolen. Dat is zo'n 5000 kilo en de schade loopt in de tonnen. Het park is nog steeds buiten gebruik. Door de hoge koperprijs zijn zonneparken de laatste tijd steeds vaker slachtoffer van koperdieven en daarom slaan ze alarm.

Volgens Holland Solar, de samenwerking van bedrijven in zonne-energie, beginnen de koperdiefstallen echt een probleem te worden. Dat hoort de organisatie van veel leden. Recent werden ook grote koperdiefstallen gepleegd bij parken in onder meer Drenthe en Friesland.

"Zo'n diefstal is een flinke klus."

Volgens voorzitter Harry Hannink van De Vlaas werd de diefstal ontdekt door de schapenhouder die op het terrein een kudde laat grazen. "Hij zag dat de poort opengebroken was en dat er kabels lagen. Dat waren afgeknipte kabels waar 1200 volt stroom uit kon komen." Volgens de voorzitter moeten meerdere mensen met de diefstal bezig zijn geweest. "Want zoiets is een flinke klus." Hij denkt dat er een internationaal actieve bende achter zit. "Ze hebben vooral de makkelijk te stelen delen losgeknipt."

"Repareren van de schade kan nog weken duren."

Het bestuur van De Vlaas is nu offertes aan het opvragen voor het repareren van de schade en wacht ook nog op de verzekering. "Reparatie gaat daarna nog weken duren. Het is erg vervelend dat dit park tijdens de beste dagen van het jaar stil ligt." Het bestuur denkt erover na hoe zo'n diefstal in de toekomst voorkomen kan worden. "Maar dat is niet gemakkelijk."

"We zeggen niets over onze maatregelen om dieven niet op ideeën te brengen."

Volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is de koperprijs hoog doordat er veel meer duurzame energie wordt opgewekt. Directeur Olof van der Gaag: "Daar zijn namelijk veel nieuwe koperkabels voor nodig, wel duizenden kilometers. Helaas zien we dat sommige mensen daar illegaal een handeltje van proberen te maken." Landelijke cijfers over koperdiefstallen zijn er niet, maar energiebedrijf Eneco herkent het beeld dat er meer koper wordt gestolen in zonneparken. Ook TenneT dat het hoogspanningsnet beheert, wordt geraakt door diefstallen. "We zeggen niets over onze maatregelen om dieven niet op ideeën te brengen."

"Misschien op borden zetten dat hier geen koper aanwezig is."