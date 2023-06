Dijsselbloem wil niet meer slepen met asielzoekers: 'Moet afgelopen zijn'

Staatssecretaris Eric van der Burg is druk op zoek naar asielzoekerscentra. Daar wonen vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben. Brabant moet voor het einde van het jaar 5400 opvangplekken leveren. Zuidoost-Brabant moet bijna 3000 plekken voor zijn rekening nemen, waarvan 900 in Eindhoven. Voor Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is het zo klaar als een klontje: die plekken moeten er komen, want het 'gesleep met mensen' moet afgelopen zijn.

Dat gesleep komt doordat er steeds wordt gewerkt met crisis-noodopvang. In de praktijk is dat vaak een sporthal waar tijdelijk een paar honderd mensen worden opgevangen. Dijsselbloem is daar als voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor. “We hebben de asielopvang tot permanente crisis verklaard. Daardoor moeten de veiligheidsregio’s steeds met een noodoplossing komen. Dat kan echt niet meer.” Dijsselbloem is daar fel in. “Deze noodlocaties zijn echt noodlocaties. Er is niks. Dat wil je niet voor de mensen die je moet opvangen, maar ook niet voor de omgeving. Op stel en sprong besluiten dat een hal wordt ingericht, zonder inspraak want het is een noodsituatie. Dat is funest voor het draagvlak.”

"Dit is geen crisisituatie, maar een blijvende kwestie."

Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Half maart maakte hij staatssecretaris Van der Burg nog woedend met zijn mededeling dat hij in Eindhoven geen crisis-noodopvang meer wil. Het systeem loopt volledig vast. Door het gebrek aan huizen kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet doorstromen vanuit het asielzoekerscentrum (azc). Dan is er in dat azc geen plek voor nieuwe vluchtelingen en dan is noodopvang en crisis-noodopvang nodig. Van der Burg zit ook met de handen in het haar. Burgemeester Dijsselbloem: “We zorgen steeds voor onrust en daar moeten we vanaf. De weerstand van omwonenden zit in die tijdelijke opvang. Omdat het crisis is, mag de burgemeester besluiten, maar je zet zo burgers buitenspel. Dit is geen crisissituatie, maar een blijvende kwestie: een nieuwe werkelijkheid." Daarom is Zuidoost-Brabant nu hard op zoek naar 3000 permanente plekken. “Het probleem is dat dat tijd kost. We moeten plekken aanwijzen en dan volgt de procedure van informeren, inspraak, bestemmingsplan wijzigen en vergunning verlenen. Tot dat klaar is, is crisis-noodopvang nodig. Maar uiteindelijk moet dat stoppen.”

"Als we dit allemaal één voor één moeten regelen hebben we een slecht verhaal."

Ook hoopt Dijsselbloem dat er snel een besluit valt over de spreidingswet van Van der Burg. Die wet moet gemeenten kunnen verplichten om mensen blijvend op te vangen. Nu zijn gemeenten alleen verplicht om huizen te vinden voor mensen met een verblijfsstatus. De Eindhovende burgemeester heeft afspraken gemaakt met zijn collega's in de regio, om dit samen op te pakken. "Als we dit allemaal één voor één moeten regelen hebben we een slecht verhaal. Dit moeten we samen doen. Want ik ben ervan overtuigd dat als je aan je inwoners van je gemeente vraagt of we iets moeten doen om te voorkomen dat mensen in Ter Apel in het gras moeten slapen, het antwoord volmondig ja is.”

"Het proces is al moeilijk genoeg."