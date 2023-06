Kluis met foto's van overleden Wesley gejat: 'Alsof we hem weer verliezen'

Boos en verdrietig zijn de ouders van de in 2010 overleden Wesley Engels uit Beek en Donk. Persoonlijke spullen van Wesley, die in een kluis lagen in het ouderlijk huis, zijn dinsdag bij een inbraak gestolen. In de kluis lagen ook geld en sleutels. "Die hoef ik niet terug, maar die foto’s van m’n overleden zoon wel."

De diefstal heeft grote impact op Ferd Engels. Hij was dinsdag aan het werk, bij thuiskomst ontdekten hij en zijn vrouw dat er iets mis was. "Mijn vrouw vroeg of ik het keukenraam open had gezet. Toen ben ik naar boven gelopen en zag ik dat de kluis weg was. Beneden hebben ze niks meegenomen. Ze hebben net zo lang gezocht tot ze iets hadden", vertelt Ferd.

"Je kan niet bedenken hoeveel pijn het doet."

De praktische spullen kunnen Ferd letterlijk gestolen worden. Maar de persoonlijke spullen van Wesley, wil Ferd terug. Er zitten foto's bij waarop te zien is hoe Wesley ligt opgebaard, en beelden van de uitvaart. "Daar moeten ze van afblijven. Gooi ze maar in de brievenbus", zegt hij tegen de inbrekers. Ferd en zijn vrouw hebben de foto's zelf nog nooit gezien. "We hebben ze in de kluis gelegd met de gedachte dat we ze zouden bekijken als we het er tijd voor vonden. Het is echt iets van ons, van m’n vrouw en mij. Je kan niet bedenken hoeveel pijn het doet. Het voelt alsof we hem opnieuw verliezen."

"Ik heb pas rust als de spullen van Wesley er weer zijn."

Een oproep die door de dochter van Ferd en zus van Wesley op Facebook werd geplaatst, is al meer dan achthonderd keer gedeeld. Ook is er aangifte bij de politie gedaan. Maar vooralsnog zonder resultaat. "Ik heb pas rust als de spullen van Wesley er weer zijn", zegt Ferd.