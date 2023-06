5500 statushouders huisvesten gaat lukken, denken deze wethouders

De 56 gemeenten in Brabant moeten dit jaar nog 5500 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Voor de wethouders in die gemeenten is het een flinke opgave, maar niet onmogelijk, zeggen ze. "Statushouders zijn even dringend als alle andere dringende woningzoekenden in onze gemeente. We moeten stoppen met denken in verschillende groepen."

Mieke Verhees is wethouder Wonen van de gemeente Eindhoven. Ze heeft er wel eens buikpijn van. Ze vindt het moeilijk dat het voor veel mensen moeilijk is om aan hun eigen leven te beginnen. "Jonge mensen die graag op zichzelf willen wonen of mensen die om wat voor reden dan ook een nieuw huis nodig hebben. Het probleem is nijpend", zegt ze.

"We zetten er nu flink op in om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren en ze veiliger te maken. Maar dit zijn wel de wijken met de meeste sociale huurwoningen. Statushouders komen daar dus vaak terecht."

Neemt niet weg dat Van Drunen ook ziet dat het wel ingewikkeld is. De sociale huurwoningen in Breda zijn niet gelijk over de stad verdeeld. Dat zorgt voor een tweedeling: een deel van de stad waar alles goed gaat en wijken die achterblijven.

Want dat is wat helaas vaak gebeurt, zegt ook haar collega in Breda, Arjen van Drunen. "We staan voor een enorme opgave. Het allerergste wat kan gebeuren is dat groepen tegenover elkaar worden gezet. Zoiets splijt de samenleving."

Maar statushouders die voor het eind van dit jaar een plek nodig hebben, zijn óók gewoon nieuwe inwoners, zegt ze er meteen achteraan. Zij willen ook hun leven oppakken en krijgen te maken met diezelfde woningnood. "Statushouders zijn even dringend als alle andere dringende woningzoekenden in onze gemeente. We moeten stoppen met denken in verschillende groepen."

Daarom wil Breda dat er huizen komen op andere plaatsen. Zo komen er tweehonderd tijdelijke woningen in de buurt van het NAC-stadion en honderd in Teteringen. Een derde van de woningen is voor statushouders, twee derde voor andere woningzoekenden. "We hebben een wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Maar we mogen álle woningzoekenden niet vergeten. Ook niet in de wijken waar dat nu al moeilijk is."

Wethouder Gaby van den Waardenburg in Helmond is gelukkig met het relatief grote aantal sociale huurwoningen in haar gemeente. Toch ligt er een grote opdracht. "We moeten niet alleen meer huizen bouwen, maar ook werken aan doorstroming. Als ouderen kunnen verhuizen naar een andere fijne plek, komen er vaak grote gezinswoningen vrij."