Chef-kok Dick Middelweerd troost zijn personeel als ze fouten maken

Dick Middelweerd (59) wordt wel de 'liefste chef' van Nederland genoemd. De chef-kok en eigenaar van sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre houdt niet van ruzie. "Daar heb ik dagenlang last van." Hij denkt ook dat zijn personeel er zelf nog het meeste last van heeft als ze een fout maken. "Eigenlijk wil ik ze dan het liefste troosten." Hij vertelt er woensdagavond over in het TV-programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Middelweerd combineert zijn zachtheid met perfectionisme en ambitie. Het bewijs dat dat werkt, hangt bij de voordeur van zijn restaurant: twee Michelinsterren. Die hangen er nu al tien jaar. Hij is er trots op en vindt het helemaal niet gek voor iemand die zich als puber niet echt thuis voelde in de schoolbankjes en niet wist wat hij wilde in het leven.

"Vanaf de eerste dag voelde ik: dit is het."

Hij had zo'n vaag idee dat hij radio-dj wilde worden, maar een beroepskeuzetest wees naar de keuken: kok of bakker. En toen kreeg zijn leven opeens richting. "Vanaf de eerste dag voelde ik: dit is het." Dat gevoel werd nog sterker toen hij in een sterrenrestaurant ging werken. "Ik hield van de ambitie en ontdekte hoe lekker eten kon zijn." Nog meer richting kreeg het leven van Dick Middelweerd toen hij zijn vrouw Anne-Laura ontmoette. Haar ouders hadden een restaurant in Waalre. Daar lag hun toekomst. Ruim 20 jaar geleden namen Dick en Anne-Laura het restaurant over. In 2006 kregen ze de eerste ster. De tweede in 2012 kwam gek genoeg toen Dick het na een lichte hartaanval iets rustiger aan ging doen. "Mijn vrouw zei toen: 'We gaan een dag minder werken'." Maar dat gaf juist de ruimte om het restaurant verder te verbeteren. Het is een les die Dick ook gebruikte toen het restaurant anderhalf jaar geleden zware schade opliep bij een keukenbrand. Ze moesten drie maanden dicht. Een ramp. "Maar zo hebben we dat niet ervaren," vertelt Dick.

"We hebben alle kookboeken van zolder gehaald."