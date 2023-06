Eeuwenoude beeldengroep wordt op wonderlijke plek teruggevonden

De gehavende beeldengroep. Dick Jetten van Historische Vereniging Nepomuk (foto: Jos Verkuijlen) Volgende Vorige 1/2 De gehavende beeldengroep.

Een belangrijke houten beeldengroep is na vijftig jaar weer terug in Boxmeer. De Historische Vereniging Nepomuk was al zeventien jaar op zoek, totdat iemand anders het uiteindelijk ontdekte op een wel heel wonderlijke plek.

Voorzitter Dick Jetten van Historische Vereniging Nepomuk is maar wat trots dat de beeldengroep weer terug is. "We hebben hier jaren naar gezocht. Als je ineens oog in oog staat met iets waarvan je denkt dat het allang verloren is, dan voel je je heel trots." Jetten legt uit waarom de beeldengroep zo belangrijk is. "Dat heeft alles te maken met het wonder van Boxmeer." Daarvoor moeten we teruggaan naar het jaar 1400.

"Tijdens een mis twijfelde een priester of brood en wijn echt veranderen in het lichaam en de geest van Christus. Volgens de overlevering veranderde de wijn toen daadwerkelijk in bloed. Een onthutsende gebeurtenis in die tijd." Er druppelde wat bloed op een linnen doek. Dat doek met de druppel bloed wordt nog steeds bewaard. Elk jaar staat de bedevaart Boxmeerse Vaart stil bij dit Bloedwonder. "De beeldengroep toont het moment dat de priester samen met zijn gelovigen onthutst naar de kelk en de druppels bloed kijkt", vertelt Jetten. Die beeldengroep was onderdeel van een groot altaar dat ooit in de Petrusbasiliek in Boxmeer stond. In de jaren zeventig, toen de Boxmeerse Vaart op haar dieptepunt was, verdwenen het altaar en de beeldengroep uit de kerk.

Wat er daarna mee gebeurde, is nog steeds een groot raadsel. "Sinds 2000 zijn we aan het zoeken. Niemand wist waar die beelden gebleven waren", zegt Jetten. Totdat er na heel veel jaren een berichtje kwam. Een verzamelaar had de beeldengroep gekocht en ontdekte dat het wel eens de verloren beeldengroep uit Boxmeer kon zijn. De houten beelden blijken lang in een tuincentrum in Panningen in Limburg te hebben gestaan. "Tussen de petunia's", zegt Jetten. "Dat kan niet waar zijn, dacht ik. Dat iets wat zo belangrijk is voor Boxmeer tussen de planten staat te verkommeren en weg te kwijnen." Gelukkig kon de Historische Vereniging de beeldengroep overnemen.

De jaren in het tuincentrum hebben wel hun sporen achtergelaten. Er is een arm afgezaagd. Een andere arm is afgebroken. De Historische Vereniging heeft het bewust niet helemaal laten opknappen. “Die sporen vertellen het verhaal van het beeld”, zegt Jetten. “Het tuincentrum heeft dan wel zijn sporen achtergelaten, maar het is ook de redding geweest. Juist door de treurige plek waar het stond, besloot iemand dat het daar niet thuishoorde.” De beeldengroep staat nu in de Nepomukkapel en zondag is ze voor iedereen te zien, de dag dats de Boxmeerse Vaart er voorbij trekt.