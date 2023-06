Corona, dure energie en hoge inflatie kosten slagerij de kop

Slagerij Zeegers in Oss sluit zaterdag definitief de deuren. De coronapandemie, hoge energierekeningen en nu de inflatie zijn de nekslag geworden voor het familiebedrijf. Geld om de winkel te vernieuwen en om door te gaan is er niet, dus gooit slager Dennis Zeegers de handdoek in de ring.

Met pijn in het hart heeft hij het besluit genomen om te stoppen, zegt slager Dennis. "Mijn vader heeft het bedrijf in 1980 opgericht en wij hebben een goede naam in Oss. Dan is het wel heel jammer om te moeten stoppen, dat doet heel veel pijn". De laatste week noemt Dennis bizar: "Opeens komen er nog heel veel klanten." Na een Facebookbericht over de sluiting kreeg hij een tsunami van reacties van mensen die het einde van de zaak betreuren. "We krijgen de schappen niet eens gevuld, zo druk is het nu. Veel klanten willen toch nog eens onze oude receptjes proeven. Dat geeft ook wel weer een warm gevoel. Klanten brengen bloemen, ze sturen brieven en er kwam iemand met chocolaatjes voor het personeel."

"Sommige vakken waren opeens niet meer gevuld."

Op de laatste woensdag van de zaak lijkt er op het oog niets aan de hand te zijn. De vers bereide maaltijden vliegen de deur uit en klanten lopen in en uit. Maar schijn bedriegt. Zo is de winkel hard toe aan vernieuwing, maar dat wil de bank niet financieren. Een vrouw die al vanaf het begin vaste klant is, biedt Dennis een plantje aan en vind het vreselijk jammer dat de slagerij stopt. "Ik kom hier al 41 jaar, toen ben ik hier komen wonen. Ik kom vooral voor de verse maaltijden, zoals bami en nasi. Ik vind het echt heel erg, maar ik vreesde het al door de hoge energieprijzen. Sommige vakken waren opeens niet meer gevuld."

"Zaterdag zal heel zwaar worden."