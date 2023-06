Na smerige babbeltruc is Tonnie (94) alles kwijt: 'Ze huilt de hele dag'

Tonnie Hendriks uit Goirle is ontroostbaar. Op goed vertrouwen gaf ze dinsdag al haar waardevolle bezittingen af aan iemand ‘van de politie’. Maar inmiddels is duidelijk dat ze in een babbeltruc is getrapt en de spullen waarschijnlijk nooit meer terugziet. “De trouwring van haar overleden man. Haar eigen sieraden. En het geld dat ze apart had gelegd voor een groot feest. Het is allemaal weg”, vertelt dochter Els Verhoeven verdrietig.

Els installeerde vorig jaar nog een deurbel met camera voor haar moeder, nadat Tonnie bezoek had gehad van een nepmedewerkster van de thuiszorg. “Toen mijn moeder niet deed wat die vrouw vroeg, was ze weer heel snel weg. Ik zei dat ze niet meer open moest doen, omdat ze haar spullen proberen af te pakken. Een paar dagen later hadden ze iemand anders in het appartementencomplex te pakken.”

Slinks als de oplichters waren, zeiden ze dat haar dochter Els op dat moment op het politiebureau zat voor wat meer informatie. “Dus ze had niet het besef dat ze mij eerst moest bellen", zegt Els. Even later belde er een man aan.

Maar toen Tonnie gebeld werd door 'iemand van de politie', trapte ze er toch in. “Die vertelde haar dat de mensen die vorig jaar bij haar waren geweest waren opgepakt. Maar één iemand was nog voortvluchtig. Hij zou weleens terug kunnen komen", vertelt Els. De man aan de telefoon adviseerde Tonnie om haar spullen in een kluis te laten leggen, zodat ze veilig waren. Iemand van de bank zou later die dag langskomen om de spullen op te halen.

Toen Tonnie het even later aan de thuiszorg vertelde, werd Els gealarmeerd. Zij belde meteen de politie. “Alles is weg wat voor ons emotionele waarde heeft. Ze had dingen aan haar kleinkinderen beloofd, dat kan ze allemaal niet meer geven”, zegt Els. “Een paar maanden geleden zei ze nog: 'Neem ons pap z’n trouwring maar mee'. Dat vond ik toen niet nodig. Nu denk ik, had ik het maar meegenomen”, snikt ze.

Tonnie was ook aan het sparen voor een groot feest dat ze wilde geven als ze 95 wordt. 850 euro had ze apart gelegd. Ook dat geld is weg. “Mijn moeder is helemaal van streek. Ze zei: 'Zeg het maar af. Want ik ben alles kwijt'. Ze is de hele dag aan het huilen.”

De politie is woensdagmorgen langs geweest om onderzoek te doen. Volgens Els hebben agenten een voetafdruk gevonden en de camerabeelden meegenomen. Ze hebben ook brieven in de flat opgehangen om andere bewoners te waarschuwen. Els gaat donderdag in gesprek met de beheerder van het complex. “Het zou goed zijn als iedereen hier een camera bij de voordeur krijgt. Ouderen moeten veel beter beschermd worden”, zegt Els.