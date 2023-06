Festivals nemen maatregelen tegen hitte: gratis zonnebrand en water

Gratis zonneband, extra water of meer schaduwplekken: festivals nemen maatregelen tegen de verwachte tropische warmte dit weekend. Op festivals als Best Kept Secret in Hilvarenbeek en Pussy Lounge in Best kan de temperatuur zaterdag stijgen tot liefst 31 graden.

Bij Best Kept Secret in Hilvarenbeek wordt het weer nauwlettend in de gaten gehouden. "Extra EHBO wordt ingezet, gratis zonnebrand bij alle toiletten, meer gratis waterpunten", zo somt de woordvoerder op. "Ook communiceren we overal dat mensen genoeg moeten drinken." 'Sexy en heet' is wat hardstylefestival Pussy Lounge op Aquabest zaterdag graag wil uitstralen. Dat laatste moet met de hoge temperaturen wel lukken. Daarom ook daar extra waterpunten en schaduwplekken. Ook is er een zogenaamde 'sunscreenbar', zo meldt de organisatie op de website. Je eigen zonnescherm meenemen is dan weer uit den boze. Festival Daisy in Tilburg heeft een wel heel gelukkige keuze gemaakt. Het evenement verhuist dit jaar van het Spoorpark naar het Leijpark in Tilburg. "Daar staan veel meer bomen, dus we boffen!", zegt Ben Williams van de organisatie opgewekt.

"We zijn niet van suiker!"

Het zaterdagevenement met zeven- tot achtduizend bezoekers heeft een mix van r&b, hiphop, techno en house. "We zijn niet van suiker! Onze bezoekers zijn gemiddeld 25 jaar, zij weten goed hoe ze met alcohol en hitte om moeten gaan." Ook daar extra waterpunten, gratis zonnebrand en meer tenten voor schaduw. Hoewel er hoge temperaturen worden verwacht, staat er ook een briesje waardoor het iets minder warm aanvoelt. De vele bomen in de Beekse Bergen helpen ook mee, tijdens het driedaagse Best Kept Secret wat vrijdag begint. De organisatie adviseert wel om ook zelf genoeg zonnebrandcrème mee te nemen. "Want je weet maar nooit hoeveel je nodig hebt." "Alle podia hebben overdekking", voegt ze toe. Alleen het hoofdpodium genaamd ONE is volledig buiten. "Ook daar zijn voldoende beboste plekken in de buurt of kun je bij de bar in de schaduw staan." Vanaf vrijdag kan de temperatuur stijgen naar een tropische 30 of regionaal 31 graden. Naar verwachting wordt zaterdag de heetste dag. Ook de nachten kunnen plakkerig en warm worden. "Na het weekend neemt de onzekerheid in de verwachting sterk toe. Er zijn ook voor begin volgende week kleine kansjes voor maxima rond 30 graden, maar ook maxima onder 25 graden zijn mogelijk", meldt Weerplaza.