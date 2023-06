Pieter veroorzaakte lachgasongeluk waarbij zijn vriend omkwam: 1 jaar cel

Pieter L. (23) uit Breda moet een jaar de cel in voor het veroorzaken van een ongeluk, waarbij de 17-jarige Roy is overleden. Dat ongeluk gebeurde vorig jaar in de vroege ochtend van 1 mei in het buitengebied van Oud Gastel, terwijl Pieter flink was lachgas had gebruikt. Twee meisjes van 16 raakten bij dat ongeluk ernstig gewond en hebben nog steeds veel last van de gevolgen van het ongeluk.

Pieter had een auto geleend van een vriend en was met Roy en twee meiden van toen 16 gaan rijden. Ze hadden lachgas gebruikt op de parkeerplaats bij de McDonald’s in Oud Gastel. Daarna waren ze gaan rijden. Een dollemansrit, zo noemde de rechter het. Er werd hard gereden en lachgas gebruikt. De sfeer was uitgelaten.

Hoeveel ballonnen Pieter die avond heeft gebruikt, kon hij zich twee weken geleden op de zitting niet meer precies herinneren. "Zeven, acht? Ik weet het echt niet." Tijdens de rit hadden alle inzittenden lachgas gebruikt, zo blijkt uit verklaringen. De tank werd doorgegeven in de auto.

Rond vier uur 's nachts verloor Pieter de macht over het stuur in een flauwe bocht. De auto vloog op de Standdaarbuitensedijk uit de bocht met 136 kilometer per uur, knalde op een boom en belandde op z'n kop in een weiland. De 17-jarige Roy was op slag dood. Twee toen 16-jarige meiden werden ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het was donker, nat en mistig op de weg waar een maximum snelheid geldt van 60 kilometer per uur. Pieter raakte ook gewond. "Ik weet dat het stuur zwaar werd, dat ik een lichtflits zag en ik in een weiland wakker werd,” verklaarde hij op de zitting.

Pieter en een van de meiden waren uit de auto geslingerd. Het andere meisje zat, net als Roy, nog bekneld in de auto. Ze vertelde tijdens de zitting: "Toen ik wakker werd in de auto keek ik om me heen. Ik heb geprobeerd Roy te helpen, geprobeerd hem wakker te maken. Maar hij bewoog niet meer..."

Behalve de celstraf mag Pieter ook drie jaar geen motorvoertuig besturen. Ook moet hij de slachtoffers forse schadevergoedingen betalen oplopend tot 33.000 euro. Pieter kreeg een lagere celstraf dan de twee jaar die tijdens de zitting werd geëist. In plaats daarvan vindt de rechtbank het noodzakelijk dat hij na zijn straf hulp en begeleiding krijgt.

