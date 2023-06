Vluchter Yentl Vandevelde blijft sprinters voor in eerste rit ZLM Tour

Wielrenner Yentl Vandevelde uit België heeft de eerste etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De 22-jarige Belg van TDT-Unibet Cycling verraste de sprinters en bleef na 202,5 kilometer met een late aanval zijn medevluchters nipt voor. Alexander Konychev uit Italië werd tweede, Bert-Jan Lindeman derde.

Een kopgroep van zeven renners reed in de rit van Westkapelle naar 's-Heerenhoek vooruit met daarin onder anderen Lindeman. In de achtervolging over onder meer Neeltje Jans en de Oosterschelde ontstonden er meerdere keren breuken in het peloton door de wind.

Met het ingaan van de laatste ronde hadden de koplopers nog steeds 1.25 minuut voorsprong en moesten de ploeggenoten van Olav Kooij bij Jumbo-Visma alles uit de kast halen om de vluchters terug te halen, maar ze kwamen te laat. Vandevelde demarreerde met iets minder dan drie kilometer te gaan en hield dat vol tot aan de streep in 's-Heerenhoek.

Eerste overwinning

Het is de eerste overwinning voor Vandevelde. "Het is een beetje geschiedenis schrijven, de eerste overwinning en hopelijk niet de laatste", zei Vandevelde. "Je droomt er vaak van een profkoers te winnen en als het dan gebeurt is echt ongelofelijk." Nils Eekhoff blijft leider in het algemeen klassement.

De ZLM Tour duurt tot en met zondag. Vrijdagochtend staat het peloton klaar in Schijndel voor een rit van 184 kilometer naar het Limburgse Buchten. Zaterdag en zondag wordt het helemaal een Brabants feestje. Zaterdag 10 juni is de start en finish in Roosendaal, zondag begint en eindigt de rit in Oosterhout.

Brabant+

Alle etappes van de ZLM Tour zijn live te volgen op Brabant+. Dat is de nieuwe gratis app waarmee het complete video-aanbod van de omroep on demand is te zien. Met de app, vergelijkbaar met diensten als Netflix en NPO Start, kijk je gratis en reclamevrij, waar en wanneer je wilt, naar series van Brabantse bodem.

Ook kun je met de app live tv kijken en naar Omroep Brabant radio luisteren. De ZLM Tour is het eerste evenement dat in zijn geheel live te volgen op Brabant+. De etappes van zaterdag en zondag zijn ook live te zien op Omroep Brabant tv.

LEES OOK: Nils Eekhoff wint de proloog van de ZLM Tour