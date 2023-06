Afgebrande vrachtwagens op A16 weggetakeld, weg nog uren dicht

De vrachtwagens die donderdagmiddag op de A16 bij Hazeldonk botsten en in brand vlogen, worden door de hulpdiensten weggetakeld. Van de beide voertuigen is helemaal niets meer over. Door het ongeluk tussen Breda en de Belgische grens is de weg vanuit België nog tot zeker tien uur afgesloten.

Met een takel worden de overblijfselen van de vrachtwagens weggehaald. De ravage ontstond donderdagmiddag na een botsing tussen de twee vrachtwagens, die melk en elektrische auto's vervoerden. Een enorme brand was het gevolgd. Voor de vrachtwagen die was gevuld met melk, is een andere vrachtwagen gekomen. Daarin wordt het restant uit het afgebrande voertuig overgepompt. Volgens een 112-correspondent is ook het asfalt flink beschadigd geraakt door de brand. Weg helemaal dicht

De beide richtingen van de A16 waren ongeveer anderhalf uur afgesloten. Toen de brand was geblust, gingen de rijstroken in de richting van Brabant naar België weer open. Kort na het ongeluk werd gemeld dat één van de chauffeurs bekneld raakte. De chauffeurs kwamen er uiteindelijk zonder kleerscheuren vanaf. LEES OOK: Niets meer over van vrachtwagens na botsing en enorme brand op A16

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

