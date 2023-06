Appartementen verwoest door brand: 'Alles zag oranje door het vuur'

Kleding door de hele tuin (foto: Noël van Hooft) foto: Iwan van Dun/ SQ Vision Ook het appartement boven het huis aan De Kabouters waar brand woedde, liep schade op (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Ook het appartement boven het uitgebrande huis liep schade op (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). De politie doet onderzoek aan de straat De Kabouters in Den Bosch (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). Volgende Vorige 1/5 Kleding door de hele tuin (foto: Noël van Hooft)

Een flinke brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een appartement aan De Kabouters in Den Bosch verwoest. Het appartement erboven liep flinke schade op. Een buurvrouw schrok rond kwart voor drie wakker van een harde klap. “Ik dacht aan een ongeluk, maar toen ik buiten keek zag ik dat het goed mis was. Alles was oranje door het vuur.”

De brand is waarschijnlijk in de tuin van het onderste appartement ontstaan en van die woning is nog maar weinig over. In de tuin liggen verbrande kledingstukken en meubels. De technische recherche is bezig met onderzoek.

“Toen ik de vlammen zag heb ik de belangrijkste spullen en de hond gepakt."

Volgens buurtbewoners heeft de politie laten weten dat ze denkt aan brandstichting. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht omdat hij rook had ingeademd. Zijn vrouw en kinderen zijn volgens buren op vakantie. “Het was echt heel heftig. Ik werd wakker van een oranje gloed", vertelt een vrouw die twee deuren verderop woont. "Ik heb meteen mijn man en de kinderen wakker gemaakt en we zijn naar buiten gevlucht.” Ze staat nog altijd verschrikt buiten. “Het zag er echt heel erg uit.” En ook de directe buurvrouw is nog altijd geschrokken. “Toen ik de vlammen zag heb ik de belangrijkste spullen en de hond gepakt en ben samen met mijn vriend op straat gaan staan.”

"Door die tweede brand is de schade binnen veel groter geworden.”

Volgens buurtbewoners kon de bovenbuurman net op tijd wegkomen. “Hij zag vlammen voor zijn raam en heeft toen 112 gebeld.” Meer zorgen waren er om een dove buurman. Ze probeerden hem wakker te maken door op ramen en deuren te kloppen. “Hij werd uiteindelijk wakker van lichtflitsen en omdat hij zelf ook wat rook. Dat was een flinke opluchting”, verzucht zijn buurvrouw. Geslapen hebben de bewoners niet meer. Na anderhalf uur mochten ze terug naar binnen, maar een uur later stonden ze opnieuw buiten. In de twee appartementen was namelijk opnieuw brand ontstaan omdat resten aan het na smeulen waren. “De brandweer is uiteindelijk twee keer teruggekomen. Door die tweede brand is de schade binnen veel groter geworden”, vertellen buurtbewoners. Ondertussen zit de hele buurt zonder water omdat de brandweer een waterleiding kapot heeft gemaakt. Brabant Water is druk bezig om de leiding te repareren terwijl het water omhoog spuit.