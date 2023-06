Turbotol en 'suisbuis' van de Tongelreep worden nog iedere dag gemist

Een kijkje in de Tongelreep (beeld: YouTube / Urbex Explore). Een kijkje in de Tongelreep (beeld: YouTube / Urbex Explore). Volgende Vorige 1/2 Een kijkje in de Tongelreep (beeld: YouTube / Urbex Explore).

Een filmpje van YouTubers die door de verlaten Tongelreep lopen, brengt veel herinneringen naar boven. Vanuit heel het land kwamen mensen vroeger naar Eindhoven om te spetteren in het golfslagbad. Zes jaar geleden werd de Tongelreep gesloten en sindsdien worden de turbotol en kleffe frietjes enorm gemist. "Er komt een traantje bij het zien van het filmpje", zegt Joyce.

Vijf YouTubers plaatsten deze week een filmpje van hoe het voormalige zwembad de Tongelreep er nu uitziet. In bijna tien minuten kwamen de bubbelbaden, de stroomversnelling, groene familieglijbaan en de turbotol voorbij. "Ik mis het zwembad", reageert Marco. En hij is niet de enige. Veel mensen zeggen te balen dat het bad zes jaar geleden werd gesloten. "Zo'n zonde! Het mooiste zwembad dat er was", zegt Michelle. "Ik mis het zo", reageert Daisy. En ook Amber vindt het zonde dat het zwembad niet meer te bezoeken is. "Jarenlang elk weekend geweest toen ik nog kind was. Superveel plezier gehad hier."

"Het beste zwembad ever."

Het zien van de oude bekende turbotol bracht veel mensen even terug in de tijd. "Mooie herinneringen", reageert Monique. "De kruidenbaden, suisbuis en turbotol. En niet te vergeten de bubbelbaden." Saskia genoot vooral van het golfslagbad: "Heel veel gezwommen hier vroeger. Uren gekletst aan de touwen in het golfslagbad." Een feestje, noemen veel mensen hun tijd in het Tongelreep. Er zijn zwemdiploma's gehaald, kinderfeestjes gevierd en heel veel ritjes van de glijbanen gemaakt. Al pakten Ivy en haar vriendinnen dat laatste net even wat anders aan: "Op een dienblad van de turbotol af", schrijft ze. "Was het beste zwembad ever", zegt Naomi.

"Ik ruik de frietjes nog."

Ook Ralf verlangt terug naar de goede oude tijd in de Tongelreep: "Met je blote voeten in een net gebakken warm frietje staan. Dat zijn ook mijn herinneringen aan dat zwembad." Net als Annouska: "Mooie herinneringen. Ik ruik de frietjes nog." Het Eindhovense bad was niet alleen in de omgeving populair. Veel bezoekers reden met alle liefde een eindje voor de Tongelreep. Zo bezochten Ricardo uit Sittard en Ria uit Maastricht regelmatig het bad. "Zwembaden genoeg in de buurt, maar hier reden we graag een uur voor", schrijft ook Corrie. Het bad is al jaren niet meer te bezoeken, maar één ding lijkt zeker: de Tongelreep zullen we nooit vergeten. De video die de vijf maakten in de verlaten Tongelreep: