Rondwandelen in verlaten zwembad de Tongelreep: ‘Nooduitgang stond open’

Davy in het golfbad van de Tongelreep (beeld: Urbex Explore). Water eruit, sportspullen erin (beeld: Urbex Explore). Vroeger kon je in deze stroomversnelling vliegensvlug rondjes zwemmen (beeld: Urbex Explore). De kleedhokjes staan nog fier overeind (beeld: Urbex Explore). Volgende Vorige 1/4 Davy in het golfbad van de Tongelreep (beeld: Urbex Explore).

Vijf YouTubers hebben gefilmd in het voormalige zwembad de Tongelreep in Eindhoven. Ze konden naar eigen zeggen binnenwandelen via een nooduitgang die open stond. In de bijna tien minuten durende video is te zien hoe het binnenzwembad er tegenwoordig bij ligt, ruim zes jaar na de sluiting.

In de kleedhokjes is het aardedonker, hier en daar liggen losse tegels en dorre planten verraden dat het alweer een tijdje geleden is dat ze water hebben gehad. Maar voor een bad waar al zes jaar niemand meer in heeft gezwommen, ziet de Tongelreep er nog best goed uit. Dat viel ook Davy van den Bosch op. Met vier anderen kon hij moeiteloos naar binnen. Samen met zijn vrienden bezoekt hij veel vaker leegstaande gebouwen. "Tot onze verbazing stond het nog helemaal vol. Het was wel leuk om te zien, want ik heb er vroeger zelf ook veel gezwommen", zegt Davy.

De YouTubers kwamen op hun tocht alle bekende spots van de Tongelreep tegen: de bubbelbaden, de groene familieglijbaan, de stroomversnelling en natuurlijk de turbotol. “We dachten dat er niks meer zou staan, omdat het gesloopt wordt. Daarom was het zo leuk om te zien dat alles nog intact was. Het water was wel uit de zwembaden”, zegt Davy. In het golfbad staan nu sportattributen, die verraden dat het voormalige zwembad geen spookgebouw is. Navraag bij de gemeente Eindhoven, eigenaar van het bad, leert dat de sportspullen worden gebruikt door schoonspringers van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

Een stukje van de groene familieglijbaan en de beroemde turbotol (beeld: Urbex Explore).

De gemeente laat weten niet blij te zijn met de actie van de videomakers. "Helaas is er afgelopen week een deur opengebroken waardoor de filmers binnen zijn geweest", zegt een woordvoerder. Maar de onaangekondigde komst van de videomakers is voor de gemeente geen reden tot actie. “Nee”, is het korte, maar duidelijk antwoord op de vraag of de beveiliging wordt aangescherpt.

Overigens ontkennen de YouTubers dat zij een deur hebben geforceerd. "Als de deur dicht is, is-ie dicht. Nu hadden we geluk en konden zo naar binnen. Maar we breken nooit zelf een deur open", zegt Davy. De YouTubers bezoeken veel vaker verlaten gebouwen. Een bekend voorbeeld is het voormalige - inmiddels gesloopte - Bernhoven-ziekenhuis in Veghel. Ondanks dat zomaar ergens binnenlopen om te filmen niet mag, hebben Davy en zijn vrienden er nog nooit echt problemen mee gehad. "Als de eigenaar van een pand of de politie binnenkomt, vertellen we rustig waar we mee bezig zijn. Maar we hebben geen inbrekersspullen bij ons. Meestal komen we er met een waarschuwing vanaf.”

Het laagje water dat nog in het bad staat is niet geschikt om in te zwemmen (beeld: Urbex Explore).

De videomakers waren er in het geval van de Tongelreep op tijd bij. Het gebouw wordt binnenkort gesloopt, nadat het zwembad in 2016 na dertig jaar voorgoed de deuren sloot. Reden was dat er steeds minder bezoekers kwamen en de subsidiekraan door de gemeente werd dichtgedraaid. In maart is begonnen met de sloop van het complex. Het buitenbad is als eerste gesloopt. Uiteindelijk wordt op dezelfde plek een nieuw recreatie- en instructiebad gebouwd. Eind 2025 moet de nieuwe Tongelreep klaar zijn. De video waar het allemaal over gaat.