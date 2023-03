Sloopkogel voor zwembad De Tongelreep: 'Dit is een verdrietige dag'

De sloop van het iconische zwembad De Tongelreep In Eindhoven is deze week begonnen. Op het buitenterrein zetten grijpkranen hun tanden in de glijbanen. Daarna gaat de sloopkogel in het recreatiebad. Daarmee is het einde verhaal voor het oude subtropisch zwemparadijs. Op dezelfde plek komt een nieuw zwembad. Al moeten zwemliefhebbers nog wel even geduld hebben. De eerste baantjes in de vernieuwde Tongelreep worden pas eind 2025 getrokken.

Studio040 Geschreven door

Veel Eindhovenaren bewaren goede herinneringen aan het zwembad. "Raadsleden kregen er hun eerste zoen", weet wethouder Maes van Lanschot. Kort daarvoor had hij met een graafmachine de sloopwerkzaamheden symbolisch gestart. De sloop van het zwembad gaat nog jaren duren. "Het is een verdrietige dag. Eindhoven was trots op het zwembad en daar horen emoties bij", vertelt wethouder Maes van Lanschot. 'Vette glijbanen'

Als de puinhopen van de sloop zijn verdwenen, komt er op dezelfde plek een nieuw zwembad. De nieuwe Tongelreep wordt een recreatiebad met daarbij een instructiebad, een groot 50-meterbad en een 25-meterbad. Het naastgelegen Pieter van den Hoogenband Zwemstadion met 2250 vierkante meter zwemwater blijft gewoon bestaan. Van Landschot tempert het enthousiasme. "Een buitenbad komt nog niet voor in de plannen, maar dat kan altijd nog. Binnen komt een deel voor recreatie, met een paar heel vette glijbanen, maar anders dan wat het was natuurlijk." Het gaat nog jaren duren voordat de eerste bezoekers een koele duik in het nieuwe zwembad kunnen nemen. "Eind 2025 moet het klaar zijn en dan kunnen er weer heel veel mensen met plezier gaan zwemmen." Jeugdsentiment

Veel Eindhovenaren denken met weemoed terug aan de Tongelreep. "Ik ging er vroeger altijd met vriendinnen zwemmen", vertelt een vrouw aan Studio040. "Het was er altijd leuk, vooral de glijbanen waren populair. Die zag je nergens in de omgeving." Ze vindt het jammer dat er zoveel tijd overheen is gegaan, voordat er iets met het zwembad gebeurt. "Daardoor is mijn aandacht voor het zwembad wat weggeëbd."

Het golfslagbad van De Tongelreep (foto: archief).

Foto: Arno van der Linden/SQ Vision