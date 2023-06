Weinig over na brand in restaurant Klein Java: 'Maar urn van oma is gered'

De brand bij familierestaurant Klein Java in Breda heeft donderdag vrijwel alles verwoest. Ook de appartementen boven de zaak, waar de eigenaren Leo en Richard Klavert wonen, zijn onbewoonbaar. "Maar de urn van oma hebben we kunnen redden."

"De vlam sloeg in de pan bij het bakken van aardappels", vertelt de 34-jarige Jeffrey Klavert. Hij doet het verhaal namens zijn twee ooms, die volgens hem nog altijd te aangeslagen zijn. "Oom Leo had het vuur geblust, dacht hij. Ineens ging toch het gloednieuwe brandalarm af. Het vuur bleek over te zijn geslagen naar de ventilatieroosters." De twee broers konden veilig naar buiten vluchten. "Leo heeft tweedegraads brandwonden op zijn armen en wonden in zijn gezicht", weet Jeffrey. "Richard was op dat moment bestellingen aan het doen en is ongedeerd."

"Oma wilde voor altijd in de zaak blijven."

Jeffrey's oma richtte op 29 november 1991 het Indonesische familierestaurant op. "Oma wilde voor altijd in de zaak blijven. Daarom stond haar urn midden in het restaurant." Net als haar zus die dezelfde wens had. "Leo heeft beide urnen gelukkig mee kunnen nemen." "Oom Leo en oom Richard zijn alles kwijt", vertelt Jeffrey. "Het huis van Leo is volledig verwoest. Heel veel erfstukken zijn verwoest: sieraden, kleding en Javaanse wajangpoppen", zegt hij hoorbaar verdrietig. Richard heeft zijn spullen nog wel, maar zijn appartement schuin boven Klein Java heeft veel waterschade.

"Ze zijn allebei in shock."

Beide broers wonen nu noodgedwongen bij familie. "Ze zijn allebei in shock." Ook Jeffrey zelf heeft het er hoorbaar moeilijk mee. "Dit is heel pijnlijk en bizar. Ik ben daar in het restaurant opgegroeid. Het zit diep verweven in mijn familie." De brand brak donderdagmiddag uit bij het restaurant aan de Speelhuislaan in Breda. Rond tien over vier meldde de brandweer dat het sein brand meester was gegeven. Het restaurant ligt dichtbij het station, de rook waaide in die richting. De Belcrumkant van het station stond daardoor korte tijd blauw van de rook. Het gaat om een oud gebouw met houten vloeren en daarom werd snel opgeschaald naar 'grote brand'. Of de zaak door kan gaan is onduidelijk. Jeffrey en zijn vriendin zijn een inzamelactie gestart. De teller stond vrijdagmiddag op zo'n drieduizend euro. Ze krijgen veel steun en reacties. "Het raakt ons om te zien wat de zaak voor de buurt heeft betekend."

foto: Marcel van Dorst/SQ Vison