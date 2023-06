Het geheim van de perfecte grasmat voor Venus Williams op het Libema Open

De voorrondes van het grastennistoernooi Libema Open in Rosmalen beginnen zaterdag. Dat betekent ook het werk van Ed Hubers en zijn mensen erop zit, nadat ze een jaar hard hebben gewerkt aan optimaal gras. "Het geheim wil ik natuurlijk niet prijsgeven," vertelt hij op het centercourt, "maar het is werken, werken, werken, maaien, maaien, maaien en de juiste bemesting."

Ed Hubers sinds de start van het toernooi in 1990 verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen, samen met Johnny van Lokven. "We hebben hetzelfde gras en dezelfde ondergrond als de beroemde banen van Wimbledon", zegt Ed trots.

Venus Williams is zevenvoudig grandslamwinnaar en voormalig nummer 1 van de wereld. Zij is de komende dagen de grote publiekstrekker op het tennistoernooi.

Venus Williams heeft de afgelopen dagen haar eerst trainingspartijtjes op het Rosmalense gras afgewerkt. Toen ze van de baan af kwam, vertelde ze dat het even wennen was op het gras. "Je voeten worden vies in het gras", zei ze. Ed weet wel hoe dat komt. Hij en zijn team houden het gras voor de wedstrijden extra nat. "Als we dat niet doen is het gras al bruin voor dat het toernooi begint."

De wedstrijdlengte van het gras is acht millimeter. Normaal wordt het volgens Ed met een grote maaier gemaaid, maar in de dagen voor de wedstrijden juist met een kleine. Daardoor zijn de karakteristieke donkere en lichte banen te zien. "Bovendien worden de lijnen nog een keer extra wit gemaakt, want hoe witter het lijntje hoe groener het gras", zegt Ed lachend.