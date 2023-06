Muur om joodse begraafplaats mag afbrokkelen zodat iedereen de graven ziet

De metershoge muur om de Joodse begraafplaats in Eindhoven mag afbrokkelen, zodat iedereen straks vanaf de openbare weg de eeuwenoude graven kan zien liggen. Een bulldozer gaat daar zelfs een handje bij helpen. De Joodse gemeenschap vindt namelijk dat het tijd is om opener te worden. “Dit is heel bijzonder, want die gemeenschap is altijd erg naar binnen gekeerd geweest. Zeker na de oorlog.”

“Monumentale eikenbomen hebben scheuren veroorzaakt. Samen met de gemeente Eindhoven willen we nu het stuk waar die bomen staan bij de begraafplaats trekken. Daar komt een hek met verticale spijlen omheen. De muur laten we dan afbrokkelen.”

Max Loewenstein, voorzitter van de Joodse Gemeente Brabant: “Het motto was altijd dat we niet moesten opvallen. De muur staat er al heel lang. Vanaf 1900, misschien zelfs al langer. Je ziet nu een nieuwe generatie in de Joodse gemeenschap, die onderdeel wil zijn van de Eindhovense maatschappij. We denken ook dat we daarbij kunnen helpen.”

Aan het hek komen informatieborden over de begraafplaats en over de rituelen bij het begraven. De graven moeten er naar Joods gebruik eeuwig blijven liggen. “We willen de zielenrust van de overledenen niet verstoren. Zolang ze begraven zijn en ze een steen hebben, worden ze ook herinnerd. Ze blijven bestaan.”

Een bulldozer gaat stukken uit de muur halen zodat je erdoorheen en erover kunt kijken. "Mensen vragen vaak of ze de begraafplaats kunnen bezoeken. We hebben de menskracht niet om de begraafplaats open te stellen voor publiek. Op deze manier kunnen die mensen toch de begraafplaats zien.”

De Joodse gemeenschap in hightech Eindhoven is aan het groeien. Een nieuwe generatie komt naar de stad. “Er zit veel hightech in Israël. Veel jonge Israëliërs maken de overstap. Eindhoven is in trek en zeker populair in Israel."

De regio Eindhoven is volgens Loewenstein niet voor niets zo populair bij deze expats. “Er is hier een goede Joodse infrastructuur. Je kunt koosjer eten, er is een synagoge, er zijn diensten, de feestdagen worden gevierd. Dat trekt toch die mensen aan. Het vestigingsklimaat wordt daardoor voor Joodse mensen interessanter.”