112-nieuws: fietsster gewond in Kaatsheuvel • kapotte auto op Moerdijkbrug

13.30

Een fietsster is vanmiddag ernstig gewond geraakt aan haar hoofd bij een botsing op de Marktstraat in Kaatsheuvel, waarbij ook een automobilist betrokken was. Het ging mis rond kwart over twaalf. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter die in eerste instantie werd opgeroepen, is uiteindelijk niet geland. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Marktstraat werd vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten voor het verkeer.