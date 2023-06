Man heeft nog 5,5 jaar cel tegoed: politie houdt hem met voorbijgangers aan

Een 29-jarige man is vrijdag aangehouden in Waalwijk omdat hij nog 5,5 jaar celstraf tegoed had. Agenten zagen rond halfzes 's middags een auto rijden door de Burgemeester Van der Klokkenlaan. Ze volgden de auto naar de Mr. Van Coothstraat omdat ze vermoedden dat deze veroordeelde man weleens in deze auto zou kunnen zitten.

De auto werd stopgezet voor de slagbomen van winkelcentrum De Els. Daar renden de agenten naar de auto. Voorbijgangers

Ze herkenden de veroordeelde, die op de achterbank zat, meteen. De man wist hoe laat het was en probeerde te ontkomen. Agenten konden hem met hulp van enkele voorbijgangers bedwingen. Vervolgens is de man geboeid en vastgezet.