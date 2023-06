112-nieuws: man met schrik vrij na zware crash • demonstranten verwijderd

16.00

De politie is in de buurt van de Johannes Vermeerlaan in Helmond op zoek naar een verdachte man. Hij zou even daarvoor met geweld een woning hebben overvallen. De bewoonster zou daarbij niet gewond zijn geraakt. Het is onduidelijk of de overvaller er met een buit vandoor is gegaan.

Het zou gaan om een witte man van rond de dertig jaar. Verder heeft hij kort, donkerblond haar en draagt hij een groen shirt, een spijkerbroek en een blauwe schoudertas. Hij zou op de fiets zijn vertrokken. Waarom de man gezocht wordt, maakt de politie nog niet bekend.