112-nieuws: man met schrik vrij na zware crash • smeulbrandje in huis

21.45

Aan het Hefveld in Eindhoven is een schuur in brand gevlogen. Ook een partytent in de tuin ernaast vatte vlam, toen het vuur oversloeg naar een tweede schuurtje. Omdat een buurman al was begonnen met blussen bleven de vlammen beperkt. De brandweer kon met twee stralen hoge druk het vuur afblussen. De brand trok veel bekijks. Om de brandweer de ruimte te geven werd de straat even afgesloten. Na een half uur was de straat weer vrij.