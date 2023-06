112-nieuws: man vermist in omgeving Overloon • man steekt collega's neer

11.40

Een 29-jarige man is gisteren aangehouden na het neersteken van mensen in een bedrijf aan de Huufkes in Nuenen. Dit gebeurde tijdens een ruzie tussen enkele medewerkers. Toen de politie aankwam, zagen ze twee mannen, 38 en 39 jaar oud, allebei met steekwonden. Het jongste slachtoffer had onder meer een steekwond in zijn borst. Hij werd in een traumaheli naar een ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel. De 39-jarige man had wonden aan zijn armen. Ook hij is naar een ziekenhuis gebracht. Mogelijk draaide de ruzie om de vriendin van de verdachte.