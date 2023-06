Dorpsbewoners willen geen coffeeshop, petitie al 3700 keer ondertekend

Door loting werd donderdag bepaald dat er een coffeeshop mag komen aan het Koningsoord in Berkel-Enschot, maar nu zijn er al 3700 handtekeningen verzameld tegen de komst. Bij loting kwamen het nieuwe dorpscentrum en het Verdiplein in Tilburg uit de 'hoge hoed'. Dinsdag krijgen bewoners een brief van de gemeente, maar Caspar Naaijkens (32) heeft al een petitie gestart: "Het is recht tegenover een snoepwinkeltje."

Rik Claessen Geschreven door

Caspar woont zelf schuin boven het lege winkelpand waar de coffeeshop mogelijk komt. "Het is echt midden in een winkelgebied. Alles hier is nieuwbouw. Het is een buurt voor jonge gezinnen en ouderen. Zo zit er hier ook een zorgwoning. Ik hoor van veel ouderen dat ze zich onveilig voelen."

"De gemeente heeft helemaal niets laten horen."

De plek laat volgens Caspar dus te wensen over. "Er lopen en fietsen de hele dag kinderen voorbij of ze zijn er gewoon aan het spelen. Het pand zit ook recht tegenover een snoepwinkeltje. Er zijn ook maar weinig plekken waar je gratis kunt parkeren. Dat is niet handig als er straks constant auto's en brommers af en aan rijden." Volgens Caspar ziijn de buurtbewoners nog het meest verbaasd dat het besluit zo onverwachts komt. "De buurt wist van niks. De gemeente heeft helemaal niets laten horen." Het is allemaal nog in een vroeg stadium, maar dat weerhield Caspar niet om een online petitie te starten, die in een paar dagen al 3700 keer is ondertekend. "Op deze manier willen we alvast een tegengeluid laten horen."

"Aan de rand van het dorp heb je minder last van de auto's."

Dinsdag stuurt de gemeente de omwonenden een bewonersbrief. "Dat is meteen ook de start van het overleg met de buurt. Ik kan me voorstellen dat het de nodige discussie zal opleveren", liet burgemeester Weterings donderdag al weten. Ook liet hij toen weten dat de buurtbewoners niet veel kunnen doen tegen de komst van de de coffeeshop. "Volgens het bestemmingsplan mag het, dus dan valt er niet veel aan te doen. Dat geldt bij een nieuwe supermarkt, maar ook voor deze coffeeshop.” Dat betekent niet meteen dat de shop er ook echt komt. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de ondernemer. Als het blijkt dat deze niet aan alle eisen voldoet, zal de volgende kandidaat op de lotingslijst gekozen worden en dat betekent ook een andere plek. Als er volgens Caspar dan toch écht een coffeeshop in Berkel-Enschot moet komen, zou hij toch niet het Koningsoord kiezen. "Ik zou zelf dan de Bosscheweg kiezen. Dat is een doorgaande weg aan de rand van het dorp. Dan zit het niet in het centrum en heb je minder last van de auto's."

"We willen een veilige en gezonde omgeving voor onze kinderen."

De andere nieuwe coffeeshop in de gemeente komt waarschijnlijk aan het Verdiplein in Tilburg-Noordt. Een online petitie van buurtbewoners daar heeft ondertussen 1900 handtekeningen. "Het is een wijk waar we al vechten tegen maatschappelijke uitdagingen als armoede, werkloosheid, lage opleidingsniveaus en criminaliteit. We willen een veilige en gezonde omgeving voor onze kinderen. Een plek waar zij kunnen opgroeien en leren zonder de verleiding en het risico van drugsgebruik", schrijven de initiatiefnemers in hun petitie. Lees ook: Plekken voor twee nieuwe coffeeshops uit de hoge hoed getoverd