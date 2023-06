Kleurrijke pride stoet trekt door Eindhoven: 'Leven en laten leven!'

Een kleurrijke, enthousiaste stoet van zo'n 1500 mensen trok zaterdagmiddag door het centrum van Eindhoven. Ter ere van Pride Month werd voor het eerst een Pride Walk georganiseerd. Ook onthulde de burgemeester het Regenboogplein. "Het is goed dat niemand zich meer weg laat duwen."

"Ik wist niet eens dat er zoveel queers in Eindhoven waren," roept Mia uit Deurne ontroerd. "Ik vind dit echt heel mooi om te zien, want het kan best wel eenzaam zijn af en toe. Het is zo leuk om te zien dat zoveel mensen hier in Eindhoven verbonden zijn door hun 'queerheid' ofzo."

In april belaagde een groep voetbalsupporters een pand van het COC in Eindhoven. Een vrijwilliger van het COC werd mishandeld en een regenboogvlag die aan de gevel hing, is eraf getrokken en in brand gestoken. "Dit is een mooie fuck you tegen de mensen die dat hebben gedaan", zegt Eindhovenaar Rick grijnzend.

"Ook daarom is het heel goed dat wij, alle mensen in alle kleuren en alle genders, zich niet laten wegduwen en ook niet bang zijn," stelt burgemeester Dijsselbloem. "Dat hoor je gelukkig ook heel veel van de mensen hier: 'Wij mogen hier gewoon zijn. Get used to it.' Dat is ook goed. Terugduwen."