Oudere vrouw biedt hulp aan man met dorst en wordt bestolen in eigen huis

Een oudere vrouw is zaterdagmiddag in haar huis aan de Johannes Vermeerlaan in Helmond overvallen. Ze had haar deur opengezet, in verband met de hitte. Een overvaller greep vervolgens zijn kans.

De man liep naar binnen en vroeg de vrouw of hij wat mocht drinken. Toen zij dat voor hem wilde halen, verzamelde hij zijn buit. De politie maakt niet bekend wat hij precies heeft meegenomen. Toen de overvaller vervolgens wilde vluchten, kwam de vrouw net terug. Hij duwde haar opzij en ging ervandoor. "Een soort babbeltruc," vertelt een woordvoerder van de politie. "Die man leidt de bewoonster af met een smoesje en slaat snel zijn slag. Ontzettend laag bij de grond." De politie verspreidde kort na de overval een bugernetmelding, waarin wordt opgeroepen naar de man uit te kijken. Vooralsnog heeft dat niks opgeleverd. Het gaat om een witte man van rond de dertig jaar. Verder heeft hij kort, donkerblond haar en draagt hij een groen shirt, een spijkerbroek en een blauwe schoudertas. Hij zou op de fiets zijn vertrokken. Waarom de man gezocht wordt, maakt de politie nog niet bekend.